Ein Sieg der Netzhoppers mit «Baustellen»

Der Sieg durfte nicht darüber hinwegtäuschen - den Netzhoppers KW-Bestensee macht der Ausfall von zwei Stammspielern schwer zu schaffen. «Wir haben Baustellen, die nicht so leicht zu beheben sind», sagte Co-Trainer Florian Grüschow der Deutschen Presse Agentur nach dem 3:1 (25:22, 23:25, 25:19, 25:17)-Sieg beim Tabellenvorletzten TSV Unterhaching. Erneut hatte Trainer Christophe Achten auf Zuspieler Byron Keturakis und Angreifer Dirk Westphal verzichten müssen.

So dominant, wie es eigentlich von Beginn an erwartet worden war, spielten die Netzhoppers in Unterhaching erst, als der Este Karli Allik im vierten Satz eine Aufschlagserie zur 12:3-Führung hinlegte. «Dadurch haben wir uns Aktionssicherheit geholt, wurden aggressiver, griffiger und hatten mehr Spannung in unserem Spiel», sagte Grüschow. Und das dann auch ohne Keturakis und Westphal.