Staatsanwaltschaft zu Rebecca: «Wir suchen weiter»

Zwei Jahre nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Staatsanwaltschaft betont, dass der Fall nicht abgeschlossen sei. Er sei kein «Cold Case» (wörtlich: kalter Fall), sagte Staatsanwaltschafts-Sprecher Martin Steltner in einem am Freitag veröffentlichten Video. «Wir suchen weiter nach Rebecca. In den vergangenen zwei Jahren haben wir Tausende Hinweise aus der Bevölkerung abgearbeitet, sind ihnen nachgegangen und tun das auch weiterhin.»

Wenige Tage nach dem Verschwinden der Schülerin geriet der 27-jährige Schwager in Verdacht. Sein Auto war am Tag des Verschwindens und am folgenden Tag auf der Autobahn zwischen Berlin und Polen erfasst worden. Zeugen sahen an dem Tag ein ähnliches Auto und einen auffälligen jungen Mann in einem Wald in Brandenburg südöstlich von Berlin. Zweimal nahm die Polizei den Schwager fest, konnte ihm aber nichts nachweisen. Wochenlang suchten Hunderte Polizisten in Wäldern und Seen vergeblich nach der Leiche des Mädchens.