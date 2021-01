Ministerin: Verlässliche Lieferzusagen für Impfstoff

Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Montag hat Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) die Bundesregierung aufgefordert, den Ländern schnell den Astrazeneca-Impfstoff zu liefern. «Ganz entscheidend ist jetzt, dass der neue Impfstoff umgehend ausgeliefert wird», sagte Nonnemacher am Samstag. Die Zulassung eines weiteren wirksamen Impfstoffes sei die Chance, den derzeitigen gravierenden Mangel an Impfstoffdosen zügig abzumildern. Deshalb seien verlässliche Lieferzusagen notwendig.

Angesichts erheblicher Kritik am schleppenden Impf-Beginn und der Produktionsprobleme bei einigen Herstellern will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag über die Lage beraten. An einer Videokonferenz sollen die Ministerpräsidenten der Länder, mehrere Bundesminister, Impfstoffhersteller sowie Vertreter der EU-Kommission teilnehmen, die für die gesamte EU Impfstoff bei verschiedenen Herstellern einkauft.

Von dem Treffen erwartet Brandenburgs Gesundheitsministerin «konkrete Ergebnisse». «Wir haben unseren Auftrag erfüllt und in kurzer Zeit die notwendigen Impfkapazitäten geschaffen, um schnell sehr viele Menschen impfen zu können. Was fehlt sind die Impfdosen», stellte Nonnemacher fest. Für die Beschaffung der Impfstoffe seien der Bund und die EU zuständig. Insbesondere von den Herstellerfirmen erwarte sie zuverlässige und pünktliche Lieferungen.

