Bauernverband: Hilfe für Schweinehalter in ASP-Risikogebiet

Der Landesbauernverband Brandenburg (LBV) fordert rasche Hilfen für die knapp 400 Schweinehalter in Risikogebieten der Afrikanischen Schweinepest (ASP). «Dazu gehört auch, dass die Wildschweinbestände möglichst schnell drastisch verringert werden und das Land mehr Tempo beim Bau des Schutzzaunes an der Grenze zu Polen macht», sagte LBV-Sprecher Tino Erstling der Deutschen Presse-Agentur.

Nach Angaben Erstlings wird die Schweinehaltung für Brandenburger Landwirte immer schwieriger. «Den coronabedingten Einschränkungen folgte der Ausfuhrstopp in Länder wie China, Südkorea und Japan.» Dies habe zu einem Stau schlachtreifer Schweine geführt, der durch den Rückgang der Zahl der Schlachthöfe in Brandenburg noch verstärkt worden sei.

Wie das Verbraucherministerium in Potsdam auf dpa-Anfrage mitteilte, sind aktuell in Brandenburg 138 Schlachtbetriebe zugelassen - acht weniger als 2018. Laut Koalitionsvereinbarung von SPD, CDU und Grünen will sich die Landesregierung für den Aufbau neuer betriebsnaher Schlachtkapazitäten einsetzen. Die Gespräche darüber mit Interessenten für regionale stationäre Schlachtstätten und mobilen Lösungen hielten noch an, hieß es im Agrarministerium.