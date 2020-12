Polizei: Schaden bei Großbrand von Lagerhalle noch größer

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Leegebruch (Landkreis Oberhavel) geht die Polizei von einem noch größeren Schaden aus als zunächst vermutet. Statt der geschätzten 1,5 Millionen seien es rund fünf Millionen Euro, teilte sie am Mittwoch mit. In der Produktionshalle hatte es am Dienstagabend gebrannt. Nach ersten Erkenntnissen waren Teile der Hallenmauer durch die Produktion heiß geworden und hatten Feuer gefangen.

Ein Mitarbeiter der Firma, die auf dem Gelände Mörtelbehälter aus Kunststoff herstellt, hatte noch versucht, den Brand selbst zu bekämpfen - ohne Erfolg. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen auf einen benachbarten Lebensmittelmarkt verhindern. Der 59-jährige Mitarbeiter wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurde die Bevölkerung gebeten, die Fenster zu schließen. Auch der benachbarte Supermarkt wurde evakuiert, an ihm entstanden nur geringe Schäden. Das Feuer konnte nach Polizeiangaben bis zum späten Dienstagabend gelöscht werden.