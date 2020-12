Lagerhallenbrand in Zehdenick: Starke Rauchentwicklung

In Zehdenick kam es am Freitagmorgen auf Grund eines Brandes in einer Lagerhalle zu einer starken Rauchentwicklung. Wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte, griffen die Flammen im Wesendorfer Weg auf einen Dachstuhl über. Das Feuer sei in der Nacht vollständig gelöscht worden. Verletzt wurde niemand.

