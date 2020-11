Brandenburger Landtag diskutiert über Corona-Beschränkungen

Eineinhalb Wochen nach dem Beginn neuer Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie diskutiert der Landtag am heutigen Donnerstag darüber. Seit Montag vergangener Woche sind Gaststätten, Theater oder Kinos zunächst bis Ende November geschlossen. Die AfD-Fraktion fordert, Einschränkungen der Grundrechte aufzuheben und gezielt Risikogruppen zu versorgen. In einer Aktuellen Stunde sprechen die Abgeordneten über 31 Jahre Mauerfall und über Grund- und Freiheitsrechte. Wie schon in der Sitzung am Mittwoch tagen die Abgeordneten unter schärferen Bedingungen in der Corona-Krise. Neben dem bestehenden Schutz durch Plexiglas zwischen den Parlamentariern soll etwa die Koalition überwiegend nur durch einen Abgeordneten als Vertreter sprechen.

