Landeskabinett für einschneidende Corona-Maßnahmen

Nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Brandenburgs Landesregierung am heutigen Freitagnachmittag den vereinbarten Teil-Lockdown beschließen. Von Montag an sollen demnach gastronomische Betriebe sowie Einrichtungen der Freizeitbranche und der Kultur für den gesamten November geschlossen werden. Hotels soll die Aufnahme von Touristen verboten sein. Schulen und Kitas sollen aber offen bleiben.

Zuvor will der Landtag in einer Sondersitzung über die geplanten Maßnahmen debattieren. Die AfD will dort ein Ende aller Corona-Maßnahmen fordern, wie Fraktionschef Hans-Christoph Berndt ankündigte. Dagegen will die rot-schwarz-grüne Koalition bei den betroffenen Branchen und den Bürgern um Verständnis für die harten Einschnitte werben.

