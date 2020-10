Helene Fischer bei der «Goldenen Henne» zurück auf der Bühne

Helene Fischer (36, «Atemlos») ist nach einem Jahr zurück auf der Bühne. Bei der Fernsehshow «Die Goldene Henne» nahm sie am Freitagabend eine Auszeichnung für ihre «Helene Fischer Show» entgegen. Es ist bereits die achte «Goldene Henne» für den Schlagerstar. Ihre Show, die seit Jahren am 1. Weihnachtstag im ZDF gezeigt wird, fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Dafür werden Highlights aus alten Shows gezeigt. Es sei ihr sehr wichtig, dass sie selbst die Auswahl treffe, sagte die 36-Jährige.

Sicher hat die Auszeichnung der Schauspieler Herbert Köfer (99). Er erhält bereits die zweite «Goldene Henne» für sein Lebenswerk. «Schon 2002 wurde er mit diesem Ehrenpreis bedacht, aber angesichts der beeindruckenden Tatsache, dass Herbert Köfer nach einer beispiellosen 80-jährigen Schauspielkarriere und mit seinen fast 100 Lenzen immer noch agil vor der Kamera und auf der Bühne steht, ist es geradezu obligatorisch, dass er dafür ein zweites Mal mit der Goldenen Henne für sein Lebenswerk ausgezeichnet wird», hatte der Chefredakteur der Zeitschrift «Super-Illu», Stefan Kobus, erklärt.

Die «Goldene Henne» ist der 1991 gestorbenen DDR-Entertainerin Helga «Henne» Hahnemann gewidmet. Der Publikumspreis wird jährlich vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und der Zeitschrift «Super-Illu» verliehen.

