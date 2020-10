Schweine aus Seuchengebiet gehen nach Schleswig-Holstein

Etwa 1200 bis 1300 schlachtreife Schweine aus Brandenburger Landkreisen mit bestätigten Fällen von Afrikanischer Schweinepest werden derzeit pro Woche nach Schleswig-Holstein abtransportiert. Die Tiere stammen aus Agrarbetrieben in den Landkreisen Oder-Spree und Spree-Neiße, teilte das brandenburgische Agrarministerium auf Anfrage mit. Sie seien zuvor untersucht, getestet und freigegeben worden.

Diese Menge an Tieren sollte ausreichen, noch vorhandene Überhänge an schlachtreifen Tiere nach und nach abzubauen, hieß es. Auch sollten zunehmend wieder Tiere mit von der Wirtschaft gefordertem Verarbeitungsgewicht in die Schlachtbetriebe gebracht werden.

Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich, für Wild- und für Hausschweine fast immer tödlich. Bislang gibt es noch keinen Fall im Hausschweinbestand. In Brandenburg gibt es mittlerweile 94 amtlich bestätigte Fälle der Afrikanischen Schweinepest in den Landkreisen Oder-Spree, Spree-Neiße und Dahme-Spreewald. Die Seuche wurde am 10. September amtlich festgestellt. Nach neuesten Erkenntnissen sind bereits in der ersten Juli-Hälfte infizierte Tiere verendet.