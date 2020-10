Staatsschutz ermittelt: Drohschreiben und angezündetes Auto

Neben dem Brandanschlag auf das Auto des Neuruppiner Bürgermeisters Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) hat es eine weitere Bedrohung des Kommunalpolitikers gegeben. Ein Drohschreiben habe im Briefkasten von Golde gesteckt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Zuvor hatte der RBB berichtet, dass im Briefkasten des Bürgermeisters eine Morddrohung gefunden worden sei. Am Dienstagabend war der Wagen von Golde auf einem Privatgrundstück angezündet worden. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen wird.

Am 8. November finden in Neuruppin Bürgermeisterwahlen statt. Golde will zum dritten Mal antreten.