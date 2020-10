20 Corona-Fälle am Carl-Thiem-Klinikum in Cottbus

Im Cottbuser Carl-Thiem-Klinikum (CTK) hat sich die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus weiter erhöht. Insgesamt 20 Mitarbeiter - darunter vier Ärzte, vier Pflegekräfte sowie eine Lehrerin und elf Schüler der Medizinischen Schule - seien positiv auf das Virus getestet worden, teilte das Klinikum am Donnerstag mit.

Um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, seien 59 Mitarbeiter des Klinikums in Quarantäne. Hinzu kämen vier Lehrer und 62 Schüler der Medizinischen Schule. Vier Corona-Patienten würden derzeit in dem Krankenhaus behandelt, teilte das Klinikum mit. Seit Montag würden keine geplanten Operationen mehr vorgenommen. Zudem wurde ein Besuchsverbot verhängt.

