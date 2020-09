Pokal-Aus für Babelsberg 74, Viktoria 89 und GW Neukölln

Für die drei Starter aus der Region Berlin/Brandenburg ist das Abenteuer DFB-Pokal der Frauen bereits nach der 1. Runde wieder beendet. Brandenburgs Vertreter FSV Babelsberg 74 hielt bei Fortuna Köln (0:3) bis in die Verlängerung mit. Dagegen blieben die Berliner Vertreter Viktoria 89 (0:3 in Bochum) und Grün-Weiß Neukölln (0:9 gegen Meppen) chancenlos. Bundesligist Turbine Potsdam greift erst in der zweiten Runde ein, die am 31. Oktober und 1. November ausgetragen wird.

© dpa

Regionalligist Babelsberg 74 kämpfte sich in Köln beim Stand von 0:0 bis in die Verlängerung. Dort gingen die Rheinländerinnen durch Marina Buschinski in der 97. Minute in Führung. In der zweiten Verlängerungshälfte warf Babelsberg nochmal alles nach vorn, kassierte aber durch Wiebke Tepe (115.) und Buschinski (118.) zwei weitere Treffer zum 0:3-Endstand.

© Antje Kraschinski/Berlinonline Tipp: Urlaub in Brandenburg Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr

In einem weiteren Duell zweier Regionalligisten verlor Viktoria 89 Berlin beim VfL Bochum 0:3 (0:2). Ein Doppelschlag durch Alessandra Vogel (32.) und Mara Wilhelm (33.) brachte die Bochumerinnen auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Laura Radke auf 3:0 (52.).

Bereits vor einer Woche stand Berlin-Ligist Grün-Weiß Neukölln gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Meppen beim 0:9 auf verlorenem Posten.