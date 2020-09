Leipzig/Halle im Gespräch als Drehkreuz humanitärer Hilfe

Der Flughafen Leipzig/Halle ist im Zusammenhang mit von der EU geplanten Bevorratungsstandorten als Drehkreuz für humanitäre Einsätze im Gespräch. Der Airport würde vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) unterhalten, wie das Bundesinnenministerium in Berlin am Donnerstag auf Anfrage mitteilte. Endgültig entschieden sei aber nichts. MDR Aktuell hatte zuvor berichtet, dass Leipzig/Halle einer der deutschen Kandidaten als EU-Drehkreuz für humanitäre Einsätze ist.

Laut Bundesinnenministerium will die EU vier bis sieben Vorratsstandorte aufbauen. Auf die Ausschreibung werde sich nach derzeitigem Planungsstand ein Konsortium mehrerer deutscher Hilfsorganisationen unter Beteiligung des Bundes sowie ein oder zwei Bundesländern bewerben und der Antrag voraussichtlich mehrere Lagerstandorte enthalten.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr