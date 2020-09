Polizeischüler mit Nazi-Sprüchen beschäftigt die Gerichte

Darf ein Polizeischüler, der mit rechtsextremistischen Sprüchen aufgefallen war, zum Polizisten ausgebildet werden? Darüber muss das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) entscheiden. Nachdem das Verwaltungsgericht Potsdam dem Antrag des Mannes gegen seine Entlassung von der Polizeihochschule Recht gegeben hatte, liegt der Fall nun beim OVG, wie eine Sprecherin am Dienstag bestätigte. Die Schule in Oranienburg (Oberhavel) hatte Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts eingelegt.

Der 26-Jährige sollte bei einer Übung einen Namen mithilfe des Funkalphabets buchstabieren und soll dabei die Wörter «Jude, Untermensch, Nazi, Gaskammer» - beziehungsweise «Genozid» durchgegeben haben - in Anwesenheit anderer Schüler. Die Schule warf den Mann daraufhin von der Schule. Dagegen legte er Widerspruch und anschließend Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein. Zunächst hatte die Zeitung «Märkische Allgemeine» (Dienstag) berichtet.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr