Schiedsrichter im Stau: Pokalspiel beginnt später

Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus muss seinen Auftakt im Landespokal Brandenburg etwas verschieben. Der für 14.00 Uhr angesetzte Anstoß im Stadion der Freundschaft gegen den Brandenburgligisten SG Union Klosterfelde verzögert sich um eine halbe bis eine Stunde, «da die Schiedsrichter der Partie staubedingt nicht pünktlich in Cottbus eintreffen werden», teilte der Verein am Samstag auf Twitter mit.

Die Mannschaft wird gegen Klosterfelde ein weiteres Mal von Co-Trainer Tim Kruse betreut, da der neue Cheftrainer Dirk Lottner erst am Montag die Nachfolge von Sebastian Abt antreten wird.

