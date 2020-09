Pilzsammler sehen Riesenschlange

Pilzsammler sind in einem Waldstück nahe Ludwigsaue (Oberhavel) auf eine Riesenschlange gestoßen. Alarmierte Polizisten fanden das Tier wenig später, allerdings ohne Kopf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es habe sich wohl um eine exotische Würgeschlange gehandelt. Unklar sei bislang, wem das Tier zuvor gehört habe.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr