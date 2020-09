Grenzüberschreitende Demonstration von Lesben und Schwulen

Mehrere hundert Lesben und Schwule haben am Samstag in Frankfurt (Oder) und im polnischen Słubice demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter war es die erste grenzüberschreitende Demonstration. Die Aktion lief unter dem Motto «Liebe ohne Grenzen.» Mit Plakaten protestierten die Teilnehmer gegen die Diskriminierung von Schwulen und Lesben in Polen. Zudem sollte auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass sich eine Reihe polnischer Kommunen zu LGBT (Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-Menschen)-freien Zonen erklärt hätten, hieß es.



Die polnischen Teilnehmer trafen sich zunächst in Słubice: mit zwei Meter Hygieneabstand und Masken aufgrund der Corona-Hygieneregeln im Nachbarland. Dann zogen sie über die Stadtbrücke nach Frankfurt (Oder) zur Abschlusskundgebung, wo eine Abstandsregel von 1,5 Meter während der Aktion galt. Veranstalter war eine unabhängige Gruppe mit rund 20 Engagierten aus Frankfurt (Oder), Słubice und der näheren Umgebung.

