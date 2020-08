Jugendämter nehmen weniger Minderjährige in Obhut

Wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung haben Brandenburgs Jugendämter im vergangenen Jahr 1846 Minderjährige in Obhut genommen. Das waren 213 Kinder und Jugendliche weniger als 2018, wie das Jugendministerium in Potsdam auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion mitteilte. Erstmals wurden im Vorjahr 178 Minderjährige wegen unbegleiteter Einreise nach Brandenburg von der Statistik erfasst.

Die Zahl der Inobhutnahmen von Jungen und Mädchen schwankte in den vergangenen Jahren. 2010 waren es den Angaben zufolge 1457 Minderjährige, 2016 bereits 2930. Seither wurden Jahr für Jahr weniger Kinder und Jugendliche der staatlichen Obhut unterstellt.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

