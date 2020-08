Knapp 251 Millionen Euro für Vertretungslehrer und Kommunen

Für die Umsetzung seiner Teststrategie, Vertretungslehrer und Kommunen wird das Land Brandenburg weitere 250,9 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm bereitstellen. Das teilte Finanzministerin Katrin Lange (SPD) am Donnerstag im Haushaltsausschuss in Potsdam mit. Demnach sind für Tests in Pflegeeinrichtungen und im Kitabereich 13 Millionen Euro eingeplant, für Tests an Schulen sollen weitere 12,8 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Das Bildungsministerium plant für zusätzliche Vertretungslehrer an Schulen 5,5, Millionen Euro ein. Die Summe von 219,7 Millionen Euro soll die Steuermindereinnahmen der Kommunen ausgleichen. Damit sind insgesamt bereits 738,4 Millionen Euro aus dem Zwei-Milliarden-Euro-Rettungsschirm verplant. Bislang gab das Land 487,5 Millionen für 22 verschiedene Maßnahmen aus.

