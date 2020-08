Bahn achtet auch in Berlin und Brandenburg auf Maskenpflicht

Die Deutsche Bahn will auch in Berlin und Brandenburg gemeinsam mit der Bundespolizei auf die konsequente Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen achten. Das Zugpersonal spreche Fahrgäste, die keine Mund- und Nasenbedeckung tragen, direkt an, wie der Konzern am Mittwoch erneut mitteilte. In den meisten Fällen kämen die Kunden der Aufforderung nach. «Konfliktsituationen sind die absolute Ausnahme», hieß es. Wer sich jedoch konsequent weigere, müsse den Zug verlassen. «Wenn eine sehr kleine Minderheit geltende Regeln missachtet, ist dies für uns nicht hinnehmbar», betonte ein Bahnsprecher. In Konfliktsituationen werde ein solcher «Beförderungsausschluss» von der Bundespolizei umgesetzt.

