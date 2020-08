Größte Berliner S-Bahn-Ausschreibung gestartet

Klimaanlagen, mehr Plätze, mehr Fahrten: S-Bahn-Kunden sollen auf der Berliner Stadtbahn und der Nord-Süd-Trasse ein besseres Angebot erhalten. Das ist ein Ziel der Ausschreibung, mit der seit Dienstag ein Betreiber für die beiden Teilnetze gesucht wird. Bis es soweit ist, brauchen die Kunden aber Geduld: In zwei Jahren soll feststehen, welches Unternehmen künftig auf den Strecken fahren darf. Erst im Winter 2027/2028 ist die Betriebsaufnahme geplant.

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr

Die künftigen Verträge über den Betrieb der Stadtbahn und der Nord-Süd-Strecke mit Endstationen in Brandenburg sollen 15 Jahre lang laufen, die Verträge zur Instandhaltung 30 Jahre. Den Fahrzeugpark von mindestens 1308 neuen S-Bahn-Wagen will das Land Berlin kaufen und in eine eigene Gesellschaft überführen, an der sich auch Brandenburg beteiligen kann.