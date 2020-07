Mütter sind beim ersten Kind immer älter

Frauen in Berlin und Brandenburg bekommen ihr erstes Kind immer später im Leben. Im vergangenen Jahr waren Mütter bei der Geburt des ersten Babys in Berlin im Schnitt 30,8 Jahre alt, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Fünf Jahre davor lag der Wert noch bei 30,2 Jahren. In Brandenburg lagen die Werte in dem Zeitraum bei 29,6 Jahren und 28,9 Jahren. Deutschlandweit waren Mütter im Jahr 2019 bei der Geburt ihres ersten Kindes 30,1 Jahre alt.

© dpa

Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau lag in Berlin im Jahr 2019 bei 1,41, in Brandenburg bei 1,59, wie das Amt weiter mitteilte. Deutschlandweit lag der Wert bei 1,54.

