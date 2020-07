Weiterer Corona-Fall in Geflügelbetrieb in Niederlehme

Auf einem Geflügelhof in Niederlehme (Dahme-Spreewald) hat sich ein dritter Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Die Person zeigt keine Symptome und befindet sich wie ihre engen Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne, wie der Landkreis am Freitag mitteilte. Auf dem Geflügelhof seien bisher 240 Mitarbeiter auf Sars-CoV-2 getestet worden.

Der Geschäftsführer des Geflügelhofs, Gerhard Heil, hatte am Donnerstag erklärt, dass alle rund 700 Beschäftigten auf freiwilliger Basis getestet würden. Die Ergebnisse sollen bis Montagnachmittag vorliegen. Auch bei den Kontaktpersonen der positiv getesteten Mitarbeiter gab es bis Freitagnachmittag noch keine Ergebnisse.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Nach dem Bekanntwerden der ersten beiden Corona-Fälle auf dem Hof hatte das Landesgesundheitsministerium diese Woche allen Brandenburger Schlachtbetrieben empfohlen, ihre Belegschaft zu testen.

Im Land gibt es nur sehr wenige große Schlachtbetriebe. Aktuell sind landesweit 138 fleischverarbeitende Betriebe behördlich zugelassen, von denen 47 mehr als 20 Beschäftigte haben. Davon beschäftigen 32 Betriebe zwischen 20 und 49 Mitarbeiter, sechs haben zwischen 50 und 99 Beschäftigte. Weitere sechs Betriebe haben zwischen 100 und 249, drei Betriebe zwischen 250 und 499 Mitarbeiter.