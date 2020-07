Corona in Kita: Auch ein Kind und eine Erzieherin betroffen

Nach der Corona-Infektion einer Mitarbeiterin in einer Neuruppiner Kita sind auch ein Kind und eine Erzieherin der Einrichtung positiv getestet worden. Nach der Feststellung des ersten Corona-Falls am Mittwochabend seien 41 Kinder und acht Beschäftigte der Kita getestet worden, teilte der Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Freitag mit. Alle weiteren Covid-19-Tests seien negativ ausgefallen.

Im Laufe des Freitags würden noch etwa 50 weitere Personen aus dem Umkreis oder den Haushalten der Kinder beziehungsweise der Beschäftigten getestet, berichtete der Landkreis. Die Ergebnisse würden am Wochenende erwartet. Alle 41 Kinder und ihre Betreuungspersonen sowie die Beschäftigten der Kita müssen in 14-tägiger häuslicher Isolation bleiben. Die Kita bleibt bis auf weiteres geschlossen.

