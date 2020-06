AfD-Politiker Kalbitz klagt gegen Verfassungsschutz

Der Brandenburger AfD-Politiker Andreas Kalbitz hat Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht. Er fordere darin unter anderem Auskunft über eine Mitgliederliste der «Heimattreuen Deutschen Jugend» (HDJ), die in einem Gutachten genannt sei, das die Beobachtung des «Flügels» betreffe, sagte der Sprecher des Verwaltungsgerichts Köln, Michael Ott, am Freitag. (Az.: 13 K 3190/20)

Im Mai hatte der AfD-Bundesvorstand Kalbitz aus der Partei geworfen. Als Grund gab er an, Kalbitz habe beim Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in der HDJ und bei den Republikanern nicht angegeben. «Ad eins ist festzustellen, dass es keine HDJ-Mitgliedschaft gibt», sagte Kalbitz am Freitag in Suhl in Thüringen am Rande einer Sitzung des Bundesvorstands. «Belegbar ist ja überhaupt nichts.» Deshalb habe er eine Klage gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz eingereicht.