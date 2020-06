Woidke begrüßt Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zum Ausbau der Erneuerbaren Energien begrüßt. «Das kann der Einstieg in ein völlig neues Versorgungssystem sein», sagte der 58-Jährige laut einer Mitteilung am Mittwoch. Nun werde überprüft, wie scheinbar überschüssiger erneuerbarer Strom auch regional genutzt werden könne, statt abgeregelt zu werden. Bislang muss etwa die Stromerzeugung durch Windkraft gestoppt werden, wenn die Netze überlastet sind. Für Brandenburg sei die Feststellung wichtig, dass die Erneuerbaren Energien auch unabhängig vom Netzausbau vorangebracht werden könnten.

Brandenburg habe den Beschluss im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz intensiv mit vorbereitet. Woidke verwies auf Initiativen mit den ebenfalls vom Kohleausstieg betroffenen Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt, die Rahmenbedingungen für einen raschen und effektiven Ausbau der Wasserstoffwirtschaft zu schaffen. Produktion und Nutzung grünen Wasserstoffs sollten durch eine Anpassung der Vorschriften wettbewerbsfähig werden, teilte Woidke mit. «Hier sehen wir in Brandenburg vor allem auch eine Chance, in der Lausitz eine starke Wasserstoffwirtschaft aufzubauen.» Der Bund bekenne sich nun klar zum Aufbau der Wasserstofftechnologie.

Zu begrüßen sei auch die Deckelung des coronabedingten Anstiegs der EEG-Umlage in den nächsten zwei Jahren. «Es kommt jetzt darauf an, wie langfristig die staatlich bedingten Strompreisanteile - 52 Prozent Steuern und Abgaben - gesenkt werden können», sagte Woidke.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

