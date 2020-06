Mehr Gehalt für rund 1700 Sozialarbeiter und Pfleger

Am Montag ist bei Tarifverhandlungen für Beschäftigte aus acht gemeinnützigen brandenburgischen Unternehmen aus der Sozialwirtschaft und Pflege eine Einigung erzielt worden. Ab dem 1. Januar 2021 sollen die etwa 1700 Beschäftigten drei Prozent mehr Lohn bekommen, sagte der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Paritätische Tarifgemeinschaft (PTG), Sebastian Jeschke. In der Pflege steige der Lohn für bestimmte Berufsgruppen sogar um bis zu sechs Prozent.

Der Einigung in der zweiten Verhandlungsrunde zwischen den Vertretern der PTG und der Gewerkschaft Verdi müssten noch die jeweiligen Tarifkommissionen zustimmen, sagte Jeschke. Er rechnete damit, dass das Tarifergebnis in den kommenden Tagen abgeschlossen wird. Durch den neuen Tarfivertrag soll für die Beschäftigten auch der Zugang zu Urlaub bei Nachtarbeit erleichtert werden. Ein Vertreter der Gewerkschaftsseite war am Montagnachmittag nicht zu erreichen.