Waldbrand bei Plessa gelöscht: Nur noch Kontrollen

Der Großbrand in einem Moorgebiet bei Plessa im Landkreis Elbe-Elster ist nach Tagen gelöscht. «Kontrollen laufen aber weiter», sagte Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes, am Donnerstag. Im Falle des Falles bei einem neuen Brand wolle man schnell agieren können.

Die örtlichen Kräfte hätten das Areal abgesichert, sagte Marten Frontzek, persönlicher Referent des Landrates des Landkreises. Der Regen in den vergangenen Tagen habe etwas geholfen, den Boden zu vernässen. Größere Tiefen seien aber nicht erreicht worden. «Ein richtiger Landregen würde uns mehr helfen. Schauer wirken nur oberflächlich», sagte er. Ein etwa ein Kilometer langer Schutzstreifen mit einer Breite von stellenweise bis zu 20 Metern solle zudem eventuelle Brände von angrenzenden, mit Munition belasteten Flächen fern halten.

Das Feuer war vergangenen Freitag in dem Waldgebiet ausgebrochen und hatte sich innerhalb weniger Stunden von zunächst zehn auf 100 Hektar ausgebreitet. Über Pfingsten waren bis zu 200 Feuerwehrleute vor Ort. Dauerregenanlagen hatten Tag und Nacht den Boden feucht gehalten. Mit Wärmebildkameras wurden unterirdische Brandnester gesucht.

