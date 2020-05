Parteien fordern Corona-Soforthilfe vom Land für Studierende

Studentenvertreter und Parteien in Brandenburg fordern eine Corona-Soforthilfe des Landes für Studierende. Gleichzeitig kritisieren sie das Nothilfezuschussprogramm des Bundes als realitätsfern und unzureichend. Die Grünen-Landesvorsitzende Alexandra Pichl und die hochschulpolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Isabelle Vandre, forderten das Land Brandenburg am Freitag deshalb auf, Mittel aus dem Corona-Rettungsschirm für Studierende bereitzustellen.

