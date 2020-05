Storchendörfer hoffen auf nahrungsreiche Zeiten

Die ersten Störche gucken in der Storchenschmiede Linum (Ostprignitz-Ruppin) schon aus den Nestern. «Sie wirken fit und mobil», sagte Lisa Hörig, kommissarische Leiterin der Storchenschmiede. «Wir hoffen, dass sie durchkommen werden.» Denn für die Jungstörche stehen vor allem Regenwürmer auf dem Speiseplan. Ist der Boden zu trocken, gestaltet sich die Nahrungssuche schwer.

In der Storchenschmiede vermutet man, dass bereits weiterer Nachwuchs in den Nestern sitzt. Bis auf zwei Storchenpaare - insgesamt haben in Linum neun Paare die Nester bezogen - zeigten alle «Fütterungsverhalten», sagte Hörig. Das sehe man daran, dass die Störche das Essen, das sie für den Nachwuchs im Kropf transportieren, hoch würgen und im Nest ablegen.