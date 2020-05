Mehr Menschen dürfen sich treffen: Baden mit Auflagen

Die Brandenburger können in der Corona-Krise wieder in etwas größeren Gruppen in der Öffentlichkeit unterwegs sein. Seit Donnerstag gelten gelockerte Regeln. Dazu zählt, dass der Aufenthalt mit bis zu zehn Personen oder maximal zwei Haushalten erlaubt ist. Das gilt ebenso für Treffen in Wohnungen.

© dpa

Auch das Trainieren im Fitnessstudio und in der Sporthalle und der Besuch von Tanzschulen, Freizeitparks und Spielhallen sind wieder möglich. Demonstrationen sind im Freien mit bis zu 150 statt 50 Menschen erlaubt - und große private Feste wie Hochzeiten können mit maximal 50 Menschen drinnen oder draußen gefeiert werden.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Badespaß in Freibädern und an Badegewässern ist ebenfalls seit Donnerstag möglich. Beim Baden und Schwimmen sowie an Land müssten die Abstands- und Hygieneregeln zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus beachtet werden, erklärte das Gesundheitsministerium. Die Öffnung kommunaler Bäder sei mit Aufwand verbunden, weil etwa Abstandsregeln auf Liege- und Wasserflächen geregelt werden müssten, teilte der Verband kommunaler Unternehmen Brandenburg mit.

Nicht alle Freibäder können gleich aufmachen - Vorlaufzeit und Umsetzung eines solchen Konzeptes brauchten meist zwei bis vier Wochen. Die Öffnung sei mit finanziellen Einbußen verbunden, denn nur ein Bruchteil der normalen Besucherzahl werde erwartet und erheblich mehr Personal sei nötig.