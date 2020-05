Kalbitz bekommt Rückendeckung aus Sachsen-Anhalt

Nachdem die Parteimitgliedschaft des bisherigen Brandenburger AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz für nichtig erklärt wurde, bekommt der Politiker Rückendeckung aus Sachsen-Anhalt. «Es kann nicht sein, dass verdiente Parteimitglieder so aus der Partei entfernt werden», sagte AfD-Landeschef Martin Reichardt dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) am Samstag. Die Mehrheit des Bundesvorstands hatte am Freitag dafür gestimmt, Kalbitz Mitgliedschaft wegen Kontakten ins rechtsextreme Milieu für nichtig zu erklären.

© dpa

Dass der Vorstand nicht einstimmig beschlossen habe, spiegele auch das Bild in der Partei wider, sagte Reichardt. Auch innerhalb der Partei werde die Angelegenheit kontrovers diskutiert. «Im Osten - denke ich - sieht man das vollkommen anders». Er halte es für richtig, dass die Entscheidung kritisch gesehen werde. Die Gefahr einer Spaltung in eine Ost- und West-AfD sehe er jedoch nicht.

