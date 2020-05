Drei Leistungsträgerinnen verlassen Turbine Potsdam

Das Frauenfußball-Team von Turbine Potsdam verliert zur neuen Saison drei wichtige Spielerinnen. Wie der Bundesliga-Fünfte am Mittwoch mitteilte, werden Sarah Zadrazil, Lara Prasnikar und Caroline Siems ihre am Saisonende auslaufenden Verträge nicht verlängern. Alle drei Spielerinnen zählten in der zurzeit wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison zu den Leistungsträgerinnen bei Turbine.

© dpa

Zadrazil, Kapitänin in Potsdam und österreichische Nationalspielerin, galt als ordnende Hand im Spiel der Turbinen. Prasnikar, Tochter des ehemaligen Bundesligatrainers Bojan Prasnikar, ist mit 15 Treffern zweitbeste Torschützin der Bundesliga. Eigengewächs und U-Nationalspielerin Siems wurde nach langer Verletzung Stammspielerin in der Abwehr. Wie Turbine mitteilte, haben alle drei Spielerinnen die Angebote zur Vertragsverlängerung nicht angenommen und werden nun keine weiteren Offerten der Havelstädter mehr erhalten.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr