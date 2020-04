St. Josefs nimmt keine neuen Corona-Patienten mehr auf

Das St. Josefs-Krankenhaus in Potsdam nimmt wegen Personalmangels keine neuen intensivpflichtigen Corona-Patienten mehr auf. Insbesondere in der Intensivpflege hätten Engpässe inzwischen so zugenommen, dass eine adäquate Versorgung von vital bedrohten Covid-19-Patienten nicht mehr gewährleistet werden könne, teilte das Krankenhaus am Mittwoch mit. Das Gesundheitsministerium und die Leitstelle seien informiert, Patienten, die eine Beatmung brauchen, sollen in andere Kliniken gebracht werden.

© dpa

Gründe für die Personalnot sind nach Angaben des Krankenhauses die starke Mehrbelastung durch den Aufnahmestopp am Ernst-Bergmann-Klinikum. Das größte Potsdamer Krankenhaus nimmt seit 1. April keine Patienten mehr auf. Die zentrale Notaufnahme ist seitdem in das St. Josefs-Krankenhaus verlegt worden. Die Notaufnahme soll auch weiter rund um die Uhr arbeiten und weise keine akuten Notfälle ab.

Das St. Josefs-Krankenhaus will nun zusätzliches Pflegepersonal aus dem Alexianer-Verbund rekrutieren, um wieder Patienten aufnehmen zu können. Zunächst hatten die «Potsdamer Neusten Nachrichten» berichtet.

Auch innerhalb des Belegschaft des Krankenhauses gibt es den Angaben nach 40 Infizierte.