Zahl der Infizierten steigt in Brandenburg weiter

Die gemeldete Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Brandenburg steigt auch rund sechs Wochen nach Beginn der Zählung weiter. Bis Mittwoch wurden 2133 bestätigte Fälle registriert, teilte das Gesundheitsministerium in Potsdam zum Stand von 8.00 Uhr mit. Das sei ein Plus von 48 Infizierten innerhalb von 24 Stunden. 212 Menschen seien im Krankenhaus, davon würden 28 intensivmedizinisch beatmet. Die meisten Infizierten - nämlich 464 - stammen aus Potsdam, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark mit 294 und dem Kreis Barnim mit 234. Bisher wurden 69 Todesfälle gemeldet, auch hier stammen mit 28 die meisten aus Potsdam. Inzwischen gelten etwa 950 Menschen nach einer Hochrechnung als genesen, 50 mehr als am Vortag.

