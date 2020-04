Ministerin: «Fernunterricht läuft gut», IT-Ausstattung fehlt

Rund zwei Wochen nach Schließung der Schulen in Brandenburg hat Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) eine erste positive Bilanz zum sogenannten Fernunterricht gezogen. «Insgesamt läuft es gut», sagte Ernst auf Anfrage. Die Schulleitungen, Lehrer, Eltern und Schüler bewiesen in der Krise Kreativität und Organisationstalent. Die meisten Schulen hätten neben Lernmanagementsystemen, wie etwa der Schul-Cloud, eigene Lösungen für den digitalen Unterricht der Schüler eingerichtet.

«Im Idealfall erhalten die Schülerinnen und Schüler entsprechend ihres Stundenvolumens Aufgaben, die bearbeitet werden», erläuterte Ernst. «Die Lösungen werden den Lehrkräften geschickt, die wiederum Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler geben.» So blieben die Home-Office-Tage für die Schüler durch die Beibehaltung des Stundenplans wie gewohnt strukturiert. Jedoch könnten die gestellten Aufgaben meist nur der Wiederholung und Vertiefung des Lernstoffs dienen: «Eine Vermittlung von neuen Lerninhalten insbesondere in der Primarstufe stößt an ihre Grenzen», meinte Ernst.