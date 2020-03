Corona-Krise: Haushaltsausschuss bespricht Rettungsschirm

Der geplante Rettungsschirm von zwei Milliarden Euro gegen die Corona-Krise in Brandenburg ist heute Thema im Haushaltsausschuss des Landtags. Die Fachpolitiker entscheiden über eine Verdoppelung des Rahmens möglicher Hilfen. Sie sind zum Beispiel für kleine Unternehmen, für die Aussetzung der Kita-Beiträge für Eltern wegen geschlossener Kindergärten und für eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser vorgesehen. Die Landesregierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen hatten sich darauf am Freitag verständigt. Der komplette Landtag entscheidet darüber am Mittwoch.

