Leiche in Rathenow: Ermittlungen zur Todesursache laufen

Nach dem Fund einer Leiche in einem Wald in Rathenow (Havelland) laufen die Ermittlungen zur Todesursache. Eine Obduktion sei angesetzt, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Freitag. Ergebnisse werden aber nicht vor nächster Woche erwartet. Jedoch gehe man aktuell nicht von einem Kapitalverbrechen aus. Ein Anrufer hatte am Donnerstagnachmittag der Polizei den Fund gemeldet. Zur Identität des Leichnams gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Das Geschlecht der toten Person konnte nicht sofort ermittelt werden.