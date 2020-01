Morawiecki und Woidke gedenken der Nazi-Opfer

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) haben in der Gedenkstätte Sachsenhausen bei Berlin gemeinsam der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Beide machten am Dienstag zunächst einen Rundgang über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Morawiecki, der von seiner Frau begleitet wurde, legte mehrere Kränze nieder - unter anderem an einer Gedenktafel für polnische Opfer. Im KZ Sachsenhausen starben nach Angaben der Gedenkstätte Zehntausende Häftlinge durch Hunger, Krankheiten, Zwangsarbeit, medizinische Versuche und Misshandlungen oder wurden Opfer systematischer Vernichtung.

Woidke ist auch Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Er hatte vor dem Treffen von einem wichtigen Signal der Versöhnung gesprochen. «Nach dem unvorstellbaren Leid, das Deutsche über Polen gebracht haben, zeigt diese Geste, welche immense Friedens- und Versöhnungsarbeit in den zurückliegenden Jahrzehnten geleistet wurde», hatte er am Montag erklärt. An diesem Tag hatte sich zum 75. Mal die Befreiung des deutschen KZ Auschwitz im von Hitler-Deutschland besetzten Polen durch die Rote Armee gejährt. Allein dort brachten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen um.