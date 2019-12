Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Innenminister sieht mehr Sicherheit mit neuem Waffenrecht

Das neue Waffenrecht schafft nach Einschätzung von Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) mehr Sicherheit im Land. «Waffen gehören nicht in die Hände von Extremisten. Deshalb ist die Einführung der Regelabfrage bei den Verfassungsschutzbehörden richtig», sagte Stübgen auf Anfrage. Er betonte zugleich: «Wir wissen aber natürlich auch, dass die große Mehrheit der Waffenbesitzer in Deutschland rechtstreu, zuverlässig und vertrauenswürdig ist.» Der Bundestag beschloss am Freitag ein schärferes Waffenrecht mit mehr Kontrollen. Dazu gehört eine Regelprüfung von Waffenbesitzern durch den Verfassungsschutz vor der Erteilung einer Waffenerlaubnis.

© dpa

Im nationalen Waffenregister waren für Brandenburg im August laut Ministerium 48 236 Waffenbesitzkarten sowie 135 324 Waffen und Waffenteile registriert. Die Erlaubnis zum Führen einer Waffe gibt es aber erst mit einem Waffenschein. Die Zahl der Waffenscheine in Brandenburg stieg von 2017 auf 2018 leicht von 104 auf 105, die der kleinen Waffenscheine - für Reizgas- und Schreckschusswaffen - im gleichen Zeitraum von 13 973 auf 15 981.