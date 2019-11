Ministeriumsumzug: Wirtschaft und Uni bedauern Entscheidung

Die Industrie und Handelskammer Cottbus (IHK) und die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) bedauern, dass das Wissenschafts- und Kulturministerium doch nicht nach Cottbus umzieht. «Ein Umzug des Ministeriums hätte den Wissenschaftsstandort Lausitz gestärkt», sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Marcus Tolle der Deutschen Presse-Agentur am Montag über die Entscheidung der Landesregierung.

Um gut miteinander arbeiten zu können, sei die Landesregierung auf kurze Wege angewiesen, hatte Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) am Samstag in der rbb-Sendung «Brandenburg aktuell» zur Begründung für den Nicht-Umzug gesagt. Der Strukturwandel in der Lausitz habe für ihr Ministerium trotzdem Priorität.