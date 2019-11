«Monday for Funday» - Narren stürmen Brandenburgs Rathäuser

Bunt verkleidet, gut gelaunt und mit ganz viel Geschunkel: Hunderte Brandenburger haben am Montag den Start in die Karnevalssaison gefeiert. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten die Narren die Rathäuser, um den Rathausschlüssel vom Bürgermeister entgegen zu nehmen - eine symbolische Geste.

«Am 11. November übernehmen die Karnevalsvereine traditionell die Macht im Rathaus und läuten damit die fünfte Jahreszeit ein», erklärte der Sprecher der Stadt Potsdam, Jan Brunzlow, am Montag. Auch in diesem Jahr ging es dabei in der Landeshauptstadt wieder bunt und fröhlich zu: Neben lustigen Büttenreden gab es Tänze, Lieder und ausgefallene Kostüme. Unter dem Motto «Locker vom Hocker» habe der Potsdamer Karnevals Club beispielsweise gelbe Schärpen mit dem Schriftzug «Monday for Funday» (auf Deutsch: Montag ist Spaßtag) getragen, teilte Brunzlow mit.