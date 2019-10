Stahnsdorf hofft bei Bogenjagd auf neuen Umweltminister

Die Gemeinde Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) will einen neuen Vorstoß für die Jagd auf Wildschweine mit Pfeil und Boten unternehmen. Beim künftigen Umweltminister solle dann angefragt werden, sagte Gemeinde-Sprecher Stephan Reitzig auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Aus Sicht der Gemeinde sei noch nicht abschließend beantwortet, ob die Bogenjagd zulässig sei.

Jäger in Stahnsdorf hatten die Jagd mit Gewehren in dem dicht besiedelten Gebiet als zu gefährlich abgelehnt und als Alternative die Bogenjagd ins Gespräch gebracht. Mit Spezialbögen gehen Jäger bereits in mehreren europäischen Ländern auf Jagd. In Deutschland ist das bislang verboten.