Polizei sucht nach Brand in Wildauer Einkaufszentrum Zeugen

Nach der Brandstiftung in einem Einkaufszentrum in Wildau (Dahme-Spreewald) in der Nacht zum Dienstag sucht die Polizei nach Zeugen. Das Sofa, von dem das Feuer ausging, soll wenige Tage vor dem Brand als Sperrmüll in der Nähe gestanden haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten interessieren sich für Beobachtungen in Zusammenhang mit dem Sofa.

In dem Einkaufszentrum waren unter anderem eine Bank, ein Imbiss und ein Reisebüro untergebracht. Es brannte bis zum Dienstagmorgen komplett ab. Verletzt wurde bei dem Brand nach Polizeiangaben niemand.