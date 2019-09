Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Woche der Entscheidung über Koalition in Brandenburg

In dieser Woche soll die Entscheidung über die Partner der künftigen Regierungskoalition in Brandenburg fallen. Nach bisheriger Planung wollte die SPD-Landesspitze an diesem Dienstag die Weichen dafür stellen. Bei den Grünen kommt an diesem Dienstag und am Donnerstag der Landesparteirat zusammen, am Donnerstag will er eine Empfehlung abgeben. Ob die SPD den Wunsch der Grünen aufgreift, dass beide Parteien gemeinsam eine Empfehlung abgeben, war am Montag zunächst offen. Am Montag wollten SPD, CDU und Grüne erneut zum Sondieren zusammenkommen. Am Sonntag sprachen bereits SPD, Grüne und Linke miteinander - das Treffen dauerte deutlich länger als geplant.

