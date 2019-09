Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Brandenburg

Sondierungen: CDU will «verlässlicher Partner» sein

Vor dem Start der ersten Sondierungsrunde von SPD und CDU für eine mögliche Koalition hat CDU-Landeschef Ingo Senftleben seinen Willen zur Stabilität betont. Derzeit tobt ein Machtkampf in der Brandenburger CDU-Fraktion. «Ich werde meinen Beitrag dazu leisten, dass wir ein verlässlicher Partner in einer Regierung werden können», sagte Senftleben am Donnerstag in Potsdam. SPD-Generalsekretär Erik Stohn sagte: «Die Brandenburgerinnen und Brandenburger haben die Erwartung, dass wir eine stabile Regierung bilden für fünf Jahre. Das heißt, man muss sich einig sein.»

Vier Tage nach der Landtagswahl in Brandenburg lotet die SPD in ersten Sondierungsgesprächen mögliche neue Koalitionen aus. Erst ist die CDU an der Reihe, dann die Linke. Am Freitag will die SPD zunächst mit den Grünen, dann mit den Freien Wählern sprechen. CDU und Grüne hatten sich am Mittwoch bereits zu einem Vorgespräch getroffen.

Die SPD wurde bei der Landtagswahl am Sonntag trotz Einbußen stärkste Kraft vor der AfD, die deutlich zulegte. Mit der AfD will keine der anderen Parteien koalieren. Ein rot-grün-rotes Bündnis und eines aus SPD, CDU und Freien Wählern hätte eine Stimme Mehrheit, ein rot-schwarz-grünes Bündnis hätte sechs Stimmen Mehrheit.