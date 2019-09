Erneute Suche nach verschwundener Rebecca

Die Schülerin war plötzlich weg. Es gab keine Spuren zu Rebecca und keine Zeugen. Tausende Hinweise gingen bei der Berliner Polizei ein. Aber das Rätsel um den Verbleib der 15-Jährigen wurde bislang nicht gelöst.

Berlin (dpa/bb) - Sechseinhalb Monate nach dem Verschwinden der 15-jährigen Rebecca aus Berlin hat die Polizei eine neue Suche in Ost-Brandenburg begonnen. Mit rund 100 Polizisten und Suchhunden wurde am Dienstag ein Waldgebiet bei dem kleinen Ort Kummersdorf nahe Storkow durchkämmt. Auch Mitglieder der zuständigen Mordkommission seien im Einsatz gewesen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Suche wurde demnach gegen 17.15 Uhr beendet. Laut Berliner Staatsanwaltschaft sollte sie am Mittwoch fortgesetzt werden. Am Dienstagabend gab es keine Informationen darüber, ob etwas gefunden wurde. Der Wald war Anfang März eine der ersten Stellen, die von der Polizei aufwendig abgesucht wurden.