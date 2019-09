Woidke plant rasche Sondierung

Nach der Landtagswahl will die SPD ausloten, mit welchen Partnern ein Dreierbündnis klappen kann. Viel Zeit lässt sich SPD-Spitzenkandidat Woidke mit den Sondierungsgesprächen nicht.

Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will nach der Landtagswahl zügig mögliche Regierungskonstellationen ausloten. Der SPD-Chef will zuerst mit der CDU sprechen. Die Sondierungsgespräche sollen zügig starten: «Wir wollen am Donnerstag dieser Woche schon mit den Sondierungen beginnen», sagte Woidke am Montag. Dabei wollen die Parteien herausfinden, ob Koalitionsverhandlungen miteinander überhaupt Chancen auf Erfolg hätten. An diesem Dienstag kommen auch die Fraktionen von SPD und CDU zu Beratungen in Potsdam zusammen.