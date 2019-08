Milliardenhilfen für Lausitz: Woidke sieht wichtigen Schritt

Die Kabinettsentscheidung zu Milliardenhilfen für die Kohleregion Lausitz ist von Politik und Wirtschaft überwiegend positiv aufgenommen werden. Die Forderung nach einem Staatsvertrag bleibt.

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Die vom Bundeskabinett beschlossenen Milliardenhilfen für die vom Kohleausstieg betroffene Lausitz bewertet Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) positiv. Die Hilfen seien ein «ganz, ganz» wichtiger Schritt nach vorn. «Es ist das klare Signal, dass alles unternommen wird, um in der Strukturentwicklung der Region den Menschen Perspektiven zu schaffen und neue Arbeitsplätze zu schaffen», sagte er am Mittwoch in Potsdam.